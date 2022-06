TUI Aktie News: TUI tendiert am Nachmittag fester

Aktien in diesem Artikel TUI 1,74 EUR

Um 28.06.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 1,73 EUR. Die TUI-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,77 EUR an. Mit einem Wert von 1,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.753.686 Stück gehandelt.

Am 29.06.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,93 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 55,96 Prozent zulegen. Am 16.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 1,67 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 2,50 EUR je TUI-Aktie an.

TUI gewährte am 11.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 354,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.128,40 EUR, während im Vorjahreszeitraum 468,10 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 11.08.2022 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,289 EUR je Aktie belaufen.

