TUI Aktie News: TUI am Mittag im Aufwind

Blick auf TUI-Kurs

Die Aktie von TUI gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 6,71 EUR.

Das Papier von TUI legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 6,71 EUR. Kurzfristig markierte die TUI-Aktie bei 6,73 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,67 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 770.363 TUI-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,02 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,49 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,37 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass TUI-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,029 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TUI 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,70 EUR.

TUI gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,58 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -0,56 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 3,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,77 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 07.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX nachmittags im Plus

XETRA-Handel: MDAX steigt mittags

Börse Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben