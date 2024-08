TUI Aktie News: TUI am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 6,15 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 6,15 EUR ab. Die TUI-Aktie sank bis auf 6,14 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,20 EUR. Bisher wurden heute 1.836.644 TUI-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 8,02 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 23,25 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 4,37 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 29,05 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,46 EUR je TUI-Aktie an.

Am 14.08.2024 hat TUI die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,79 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte TUI am 11.12.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 10.12.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,05 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Plus

TUI erwartet starke Nachfrage in Herbstferien - TUI-Aktie hebt ab

Handel in Frankfurt: nachmittags Gewinne im MDAX