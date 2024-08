TUI Aktie News: TUI am Mittwochvormittag fester

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TUI. Zuletzt konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 6,23 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere um 09:06 Uhr 0,8 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TUI-Aktie bisher bei 6,25 EUR. Mit einem Wert von 6,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 169.514 TUI-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.04.2024 auf bis zu 8,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 22,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 29,94 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TUI-Aktie. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 8,46 EUR.

Am 14.08.2024 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als TUI mit 0,04 EUR je Aktie genauso viel verdiente. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,79 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 5,29 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte TUI am 11.12.2024 vorlegen. Am 10.12.2025 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,05 EUR je Aktie aus.

