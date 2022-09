TUI Aktie News: TUI am Mittag im Keller

Aktien in diesem Artikel TUI 1,40 EUR

-5,77% Charts

News

Analysen

Die TUI-Aktie musste um 12:04 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 6,3 Prozent auf 1,41 EUR. Die TUI-Aktie sank bis auf 1,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1,48 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.193.520 TUI-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,64 Prozent hinzugewinnen. Am 28.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,40 EUR ab. Abschläge von 0,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 2,12 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 10.08.2022. TUI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,72 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 4.433,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 468,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 847,06 Prozent gesteigert.

Am 14.12.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 13.12.2023 werfen.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -0,059 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Uniper-Aktie legt zu: Wirtschaftswissenschaftler hält Verstaatlichung für alternativlos - Oddo BHF senkt den Daumen

TUI-Aktie verliert dennoch: TUI nähert sich Vor-Corona-Geschäft

TUI, Airbnb & Co. als Profiteure des Booms: Welche Reise-Aktien kräftige Gewinne versprechen

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI

Bildquellen: TUI