TUI Aktie News: TUI gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere um 16:22 Uhr 2,0 Prozent. Der Kurs der TUI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,79 EUR zu. Mit einem Wert von 2,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.860.643 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 05.05.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,47 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,02 EUR ab. Abschläge von 36,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 2,46 EUR je TUI-Aktie aus.

TUI ließ sich am 08.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,27 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 2.811,92 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 500,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 468,10 EUR erwirtschaftet worden.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 11.05.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 17.05.2023.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,298 EUR fest.

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie höher: TUI will bald weitere Kreditlinien aus dem staatlichen Rettungspaket zurückgeben

Erste Schätzungen: TUI legt Quartalsergebnis vor

TUI will Jobs schaffen - Griechenland-Saison beginnt

