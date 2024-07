TUI Aktie News: TUI tendiert am Vormittag nordwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 6,14 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 6,14 EUR. Die TUI-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,18 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,13 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 52.219 TUI-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,02 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,59 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Abschläge von 28,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten TUI-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 8,70 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 15.05.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TUI ein Ergebnis je Aktie von -0,56 EUR vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,77 Prozent auf 3,65 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.08.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2024 1,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

