Turnaround-Pläne

Unilever-CEO Fernando Fernandez will den Turnaround-Pläne des Konsumgüterkonzerns durch den Verkauf einer Reihe von leistungsschwachen Marken im Lebensmittelbereich beschleunigen.

Laut Fernandez gibt es in der Lebensmittelsparte in Europa lokale Marken im Wert von etwa 1 Milliarde Euro, die "nicht gut" in das Unternehmensportfolio passten. Zudem gebe es weitere 500 Millionen Euro in kleineren Märkten, für die es keine Möglichkeit zur Skalierung sehe. "Meine Absicht ist es, auf all diese Bereiche einzuwirken, wahrscheinlich in einem schnelleren Tempo", sagte Fernandez.

Unilever will in den kommenden drei Jahren 800 Millionen Euro durch Kostensenkungsmaßnahmen einsparen, was den Abbau von 7.500 Arbeitsplätzen weltweit zur Folge haben wird. Außerdem wird das Speiseeisgeschäft als eigenständiges Unternehmen ausgegliedert.

In London geben Unilever-Aktien am Dienstag zwischenzeitlich 1,32 Prozent ab auf 46,47 GBP.

