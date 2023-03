Vollzieht NASDAQ-Aktie Apple eine Kehrtwende? Apple will offenbar doch ein neues iPhone SE herausbringen

• Hohe Unsicherheit bezüglich eines iPhone SE-Nachfolgermodell• Ming-Chi Kuo erwartet Produktion des iPhone SE 4 mit hauseigenen 5G-Basisband-Chips• Release-Termin noch unbekannt - womöglich erst in der zweiten Jahreshälfte 2024

Die Aussagen von Ming-Chi Kuo, Analyst bei TF International Securities, finden stets große Aufmerksamkeit unter Beobachtern, Aktionären und Fans von Apple. Dank seiner unmittelbaren Kontakte zu vielen Apple-Zuliefererunternehmen ist Kuo oft einer der ersten, der über Neuigkeiten bezüglich Produktionsneuerscheinungen, Lieferketten, Nachfragesituation oder auch Personalentscheidungen Bescheid weiß. In der Apple Track-Rangliste der besten Analysten liegt Kuo mit einer Genauigkeit von 72,5 Prozent in den Top Ten. So zogen seine im Ende Februar veröffentlichten Tweets über eine mögliche Fortsetzung der SE (Special Edition)-Serie viele Apple-Fans in ihren Bann - offensichtlich glaubt Apple-CEO Tim Cook doch noch an den künftigen Erfolg der kleineren iPhone-Versionen.

Ming-Chi Kuo: Apples Planungen für iPhone SE 4 laufen bereits auf Hochtouren

Kuo selbst war derjenige, der kurz vor Weihnachten 2022 erstmals davon berichtete, dass Apple kein Nachfolgermodell des iPhone SE 3 plane. Der Verkauf der günstigen iPhone-Versionen - dies inkludiert neben dem iPhone SE 3 auch das iPhone 13 mini und das iPhone 14 Plus - sei nur sehr schleppend verlaufen. Aus diesem Grund überdenke der kalifornische Technologie-Gigant die Produktion von günstigeren iPhones, berichtete Kuo damals. Allerdings hat der Apple-Analyst inzwischen neue Informationen gesammelt, denen zufolge Apple doch noch an der Produktion eines neuen iPhone SE arbeite. Demzufolge handle sich sich aber nicht um eine reine Wiederaufnahme der Entwicklungsplanungen - vielmehr spricht Kuo von einem "Neustart".

Seinem Tweet zufolge, plane Apple bei dem iPhone SE 4 die Einsetzung eines eigenen 5G-Basisband-Chip, dessen Konnektivität sich auf sub-6GHz-Bänder des 5G-Netzes beschränken werde. Bislang befinden sich Apples hauseigene 5G-Modems allerdings noch in der Entwicklungsphase. Für die Verwendung der eigenen Chips sprechen Kuo zufolge die rückläufigen Bestellungen bei dem US-Halbleiterkonzern QUALCOMM, da dieses Unternehmen bislang die Basisband-Chips für die iPhones produzierte. Beispielsweise steckt in der aktuellen SE-Generation ein benutzerdefinierter Snapdragon X57-Chip von QUALCOMM.

So könnte das iPhone SE 4 aufgebaut sein

In seinen weiteren Ausführungen auf Twitter vergleicht Kuo das potenziell neu erscheinende SE 4-Modell mit dem regulären iPhone 14. Die Hoffnungen vieler Apple-Fans, der Konzern werde das beliebte Design der 14er-Reihe auch für das SE-Modell übernehmen, könnten sich somit bestätigen. Die Ecken des iPhone SE 4 dürften damit - anders als die Vorgängermodelle dieser Baureihe - weniger rund und deutlich kantiger gestaltet sein.

Kuo vermutet anhand von Informationen aus diversen Quellen, dass das neue SE 4-Modell mit einem OLED-Display (6,1 Zoll Diagonale) ausgestattet sein wird. Die OLED-Panels sind für kräftigere Farben und bessere Kontraste bekannt und werden seit 2020 in den herkömmlichen iPhone-Serien verbaut. Der anerkannte Display-Experte Ross Young berichtete zudem, dass das chinesische Zuliefererunternehmen BOE künftig die Bildschirme des neuen iPhone SE 4 produzieren werde. BOE stellt bereits einen Teil der Displays der iPhone 14 her.

Das iPhone SE 4 dürfte folglich hochwertiger und deutlich größer als das Vorgängermodell sein. Zum Vergleich: Das iPhone SE 3 verfügt über einen Display in der Größe von 4,7 Zoll, womit es beim Erscheinungszeitpunkt 2022 zu den kleinsten serienmäßig produzierten Smartphones zählte. In puncto Größe und Design ähnelt das SE 3-Modell dem 2017 erschienenen iPhone 8.

Wann wird die vierte Generation des iPhone SE erhältlich sein?

Das Datum der Ersterscheinung des neuen Budget-iPhone ist noch nicht absehbar, zumal Apple die Gerüchte rund um einen "Neustart" bei der SE-Produktion bislang noch nicht bestätigt hat. Kuo rechnet damit, dass die neuen SE-Phones ab März 2024 gekauft werden können. Jedoch kommt Einschätzungen des GIGA-Portals zufolge dieser anvisierte Release-Start wohl deutlich zu früh. Eher werde sich der Termin wegen der monatelangen Unsicherheit über die Fortführung der SE-Produktion deutlich nach hinten verschieben. Ebenfalls könnten die Unwägbarkeiten über die noch in der Entwicklungsphase steckenden, hauseigenen 5G-Basisband-Chips für Verzögerungen sorgen. So soll Apple mit der Leistung des geplanten 5G-Modems noch unzufrieden sein. Die Fans der SE-Phones müssen sich also offenbar noch eine Weile gedulden. An längere Wartezeiten sollten sie sich aber immerhin schon gewöhnt haben: Zwischen den Release-Terminen des iPhone SE 1 (2016), des iPhone SE 2 (2020) und des iPhone SE 3 (2022) lagen stets mindestens zwei Jahre.

Redaktion finanzen.net

