Uber Aktie News: Uber präsentiert sich am Vormittag stärker

Im XETRA-Handel gewannen die Uber-Papiere um 09:22 Uhr 0,4 Prozent. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,89 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,89 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 964 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2021 markierte das Papier bei 46,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,07 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (26,00 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,10 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 64,00 USD an.

Uber veröffentlichte am 09.02.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,44 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,54 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 82,56 Prozent auf 5.778,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.165,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte Uber am 04.05.2022 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 0,123 USD im Jahr 2023 aus.

