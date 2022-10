Uber Aktie News: Uber wird am Montagvormittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel Uber 26,90 EUR

-0,20% Charts

News

Analysen

Die Uber-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 27,36 EUR. Im Tief verlor die Uber-Aktie bis auf 27,36 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,36 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 87 Uber-Aktien.

Am 05.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,21 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 35,19 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.06.2022 Kursverluste bis auf 19,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 42,59 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 64,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uber am 02.08.2022 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber 0,58 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 8.073,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.929,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 105,47 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 09.11.2022 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Verlust von -4,642 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Bezos Expedition: In diese Startups hat Jeff Bezos in 2022 bisher investiert

Fahrzeugkredite bedroht: ARK Invest-Chefin Cathie Wood warnt vor fallenden Autopreisen

Uber-Aktie verlustreich: Hacker erbeutet offenbar sensible Daten bei Uber

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com