Uber Aktie News: Uber gewinnt am Montagmittag

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 32,63 EUR zu. Kurzfristig markierte die Uber-Aktie bei 32,63 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 32,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 388 Uber-Aktien.

Am 15.04.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,18 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,85 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,00 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,32 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 64,00 USD an.

Am 02.06.2022 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3,17 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 45,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 5,78 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Die Veröffentlichung der Uber-Ergebnisse für Q1 2022 erwarten Experten am 02.06.2022.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,162 USD je Uber-Aktie belaufen.

