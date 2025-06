Notierung im Fokus

Uber Aktie News: Uber gewinnt am Mittwochnachmittag

04.06.25 16:09 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uber. Zuletzt stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 84,23 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,1 Prozent auf 84,23 USD zu. Im Tageshoch stieg die Uber-Aktie bis auf 84,68 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 83,19 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 504.790 Uber-Aktien umgesetzt. Bei 93,60 USD erreichte der Titel am 21.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,99 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 34,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. 2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Uber ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uber ein EPS von -0,31 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 11,53 Mrd. USD gegenüber 10,13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Am 05.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,90 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Uber-Aktie Uber-Aktie mit Gewinnen: Uber erweitert Geschäftsfeld in Deutschland: Einstieg in den Kurierdienstmarkt Uber-Aktie in Rot: Uber führt Fahrten nur mit Fahrerinnen für Frauen ein Bewegung bei Aktien von Uber, Google & Co.: So war Bill Ackmans Hedgefonds im ersten Quartal 2025 investiert

