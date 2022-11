Uber Aktie News: Uber am Mittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel Uber 29,61 EUR

0,37% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 29,56 EUR. In der Spitze büßte die Uber-Aktie bis auf 29,56 EUR ein. Mit einem Wert von 29,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1 Stück gehandelt.

Am 05.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,21 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 29,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.06.2022 bei 19,18 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 54,09 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 64,00 USD.

Am 01.11.2022 hat Uber die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,61 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,58 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.343,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 112,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 3.929,00 USD eingefahren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.02.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 08.11.2023.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,048 USD je Uber-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Uber-Aktie an der NYSE weit im Plus: Uber überzeugt mit Quartalsbilanz

Ausblick: Uber stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Erste Schätzungen: Uber informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com