Uber Aktie News: Uber wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von Uber gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 68,08 USD.

Das Papier von Uber gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 68,08 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Uber-Aktie bis auf 68,01 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,14 USD. Bisher wurden via New York 387.778 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 05.03.2024 auf bis zu 82,10 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,09 USD. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 69,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Uber-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Uber ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD gegenüber 0,19 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 10,70 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 9,23 Mrd. USD umsetzen können.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,04 USD je Aktie.

