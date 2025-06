Uber Aktie News: Uber gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Das Papier von Uber konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 87,96 USD. Bei 88,35 USD erreichte die Uber-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 88,12 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 448.564 Stück.

Am 21.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 6,41 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,99 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 59,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Uber-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uber 0,000 USD aus.

Am 07.05.2025 hat Uber die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,85 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber noch ein Gewinn pro Aktie von -0,31 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,84 Prozent auf 11,53 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Uber am 05.08.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,90 USD je Uber-Aktie.

