Uber Aktie News: Uber tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uber. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 77,50 USD.

Die Uber-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 77,50 USD. Der Kurs der Uber-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 76,94 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 77,53 USD. Zuletzt wechselten via New York 327.621 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,10 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 5,94 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,09 USD. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 48,27 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Uber-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 06.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,93 Prozent auf 10,70 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,23 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 31.10.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,08 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Teslas Robotaxi-Event: Elon Musk kündigt "Ereignis für die Geschichtsbücher" an

Ausblicke und Bilanzen: Tesla, NVIDIA & Co. - Die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Die 30 bestbezahlten CEOs in den USA