Uber Aktie News: Uber am Nachmittag im Plus

Die Aktie von Uber zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 69,84 USD.

Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 69,84 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uber-Aktie bei 70,55 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,73 USD. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 458.074 Stück gehandelt.

Bei 82,10 USD erreichte der Titel am 05.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,55 Prozent hinzugewinnen. Bei 40,09 USD erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 42,60 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Uber-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 06.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,49 USD. Im letzten Jahr hatte Uber einen Gewinn von 0,19 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,70 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,23 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

