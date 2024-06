Uber Aktie News: Uber tendiert am Nachmittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 70,13 USD.

Die Uber-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 70,13 USD abwärts. Im Tief verlor die Uber-Aktie bis auf 69,37 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 71,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 352.140 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 82,10 USD erreichte der Titel am 05.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (40,09 USD). Mit Abgaben von 42,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Uber ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 10,13 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Uber wird am 30.07.2024 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2024 0,848 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Uber beschließt bundesweite Kooperation mit Taxi-Unternehmen

Uber, Lyft & Co.: Auf dieses Ergebnis hoffen Investoren bei der US-Präsidentschaftswahl

Delivery Hero-Aktie +26%, Uber-Aktie etwas leichter: Foodpanda-Geschäft in Taiwan geht an Uber