Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 72,94 USD.

Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 72,94 USD. Der Kurs der Uber-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 72,94 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 74,30 USD. Bisher wurden via New York 187.754 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 82,10 USD erreichte der Titel am 05.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 12,56 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 40,09 USD. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 81,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 06.08.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 USD, nach 0,19 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,70 Mrd. USD – ein Plus von 15,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 9,23 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,25 USD fest.

