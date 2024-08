Uber Aktie News: Uber am Dienstagnachmittag kaum verändert

Blick auf Uber-Kurs

Die Aktie von Uber zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Uber-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 72,55 USD.

Die Uber-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 72,55 USD. In der Spitze legte die Uber-Aktie bis auf 72,55 USD zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Uber-Aktie bis auf 71,83 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 72,43 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 154.719 Uber-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.03.2024 auf bis zu 82,10 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 11,63 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 40,09 USD. Mit Abgaben von 44,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Uber-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Uber am 06.08.2024 vor. Das EPS lag bei 0,49 USD. Im letzten Jahr hatte Uber einen Gewinn von 0,19 USD je Aktie eingefahren. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,70 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,23 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,25 USD je Aktie belaufen.

