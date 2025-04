Uber Aktie News: Uber am Nachmittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 78,51 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 78,51 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uber-Aktie bisher bei 78,76 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 78,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 267.205 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 12.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,00 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,81 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,99 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 29,96 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 05.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,27 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 11,96 Mrd. USD gegenüber 9,94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Uber wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Uber-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,48 USD je Uber-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Uber-Aktie stärker: VW und Uber vereinbaren Shuttle-Partnerschaft in den USA

Erste Schätzungen: Uber gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Innovationsmotor: Diese Aktien könnten laut Cathie Wood von Zöllen profitieren