Uber Aktie News: Uber am Mittwochnachmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 71,86 USD.

Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,0 Prozent auf 71,86 USD ab. Die Uber-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 71,86 USD ab. Bei 72,33 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 150.526 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,10 USD. Dieser Kurs wurde am 05.03.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 12,47 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,09 USD. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 44,21 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Uber 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Uber ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,19 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,70 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,23 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,25 USD je Aktie belaufen.

