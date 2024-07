Uber Aktie News: Uber präsentiert sich am Nachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Uber. Die Uber-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 64,81 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 64,81 USD zu. Bei 64,90 USD markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 64,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 357.970 Uber-Aktien gehandelt.

Am 05.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 82,10 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 21,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,09 USD. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 61,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Uber 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 08.05.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Uber ein Ergebnis je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,82 Prozent auf 10,13 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Uber veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2024 0,877 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

