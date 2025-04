Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

New Yorker Konjunkturindex steigt im April

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im April gesunken. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts erhöhte sich auf minus 8,1 (März: minus 20,0) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf minus 10,0 prognostiziert. Ein Wert über null signalisiert eine Expansion, ein Stand darunter eine Kontraktion. Der Index gewährt einen guten Einblick in die Lagebeurteilungen sowie die Erwartungen auf sechs Monate der Hersteller in New York.

US-Importpreise sinken im März um 0,1% - Jahresteuerung 0,9%

DOW JONES--Der Inflationsdruck von der Einfuhrseite ist in den USA im März stark zurückgegangen. Wie das Arbeitsministerium mitteilte, sanken die Importpreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lagen nur noch um 0,9 (Februar: 2,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen monatlichen Preisrückgang von 0,1 Prozent prognostiziert. Die Importpreise ohne Treibstoffe stiegen um 0,1 Prozent auf Monats- und um 1,5 (2,0) Prozent auf Jahressicht.

Sprecher: EU-Regeln zu Nahrungsmitteln stehen nicht zur Debatte

Der oberste Handelsbeauftragte der Europäischen Union treibt die Verhandlungen zur Deeskalation eines Handelskriegs mit den USA voran, wobei einige EU-Regeln nach Angaben eines Sprechers der EU-Kommission nicht zur Debatte stehen. "EU-Standards, insbesondere in Bezug auf Lebensmittelgesundheit und -sicherheit, sind unantastbar", sagte Olof Gill, ein Sprecher der Kommission, am Dienstag, nachdem der EU-Handelskommissar Maros Sefcovic nach Washington geflogen war, um den Handelsstreit mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer und Handelsminister Howard Lutnick zu erörtern.

EU und USA sprechen über Überangebot bei Stahl und Aluminium

Der EU-Handelsbeauftragte hat bei einem Treffen mit US-Offiziellen am Montag in Washington Bedenken hinsichtlich einer globalen Überversorgung mit Stahl- und Aluminiumprodukten erörtert. Maros Sefcovic, der EU-Handelskommissar, habe sich mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer und dem Handelsminister Howard Lutnick, getroffen, um die Verhandlungen aufzunehmen, heißt es in einer EU-Erklärung. Die EU hoffe, dass die Gespräche zu einer Lösung für die US-Zölle führen würden. Die Offiziellen diskutierten auch den EU-Vorschlag, dass beide Seiten alle Zölle auf Industriegüter für die jeweiligen Importe abschaffen, sowie die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten für Halbleiter und Pharmazeutika erhöhen sollten, erklärte ein EU-Sprecher.

Kanada plant Zollerleichterungen für einige Unternehmen

Kanada will Teilen der Wirtschaft, die zur Herstellung eines Endprodukts Waren aus den USA importieren müssen, Zollerleichterungen gewähren. Mit dem Vorhaben zielt die Regierung darauf ab, betroffenen Unternehmen Zeit zu verschaffen, um ihre Lieferketten anzupassen und weniger abhängig von US-Lieferanten zu werden. Vor allem dem Automobilsektor und dem produzierenden Gewerbe sollen die Erleichterungen zugutekommen.

Premier: Keine Garantie für Verbleib der Autoproduktion in Kanada

Die kanadische Regierung kann nach den Worten von Premierminister Mark Carney nicht garantieren, dass die in Kanada tätigen Fahrzeughersteller angesichts der US-Zollpolitik bleiben. Carney stellte sich bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Nähe von Montreal den Fragen von Journalisten zu Berichten aus Japan, wonach Honda erwägt, einen Teil seiner Fertigung aus Kanada und Mexiko in die USA zu verlagern.

+++ Konjunkturdaten

Kanada März Verbraucherpreise +2,3% gg Vorjahr

Kanada März Verbraucherpreise +0,3% gg Vm

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste Woche Apr +6,6% gg Vorjahr

