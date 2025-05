Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Nagel lobt Sondervermögen über 500 Mrd Euro

Bundesbankpräsident Joachim Nagel hat die Entscheidung der Bundesregierung gelobt, ein Sondermögen von 500 Milliarden Euro für den Ausbau der Infrastruktur zu bilden sowie die Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben zu reformieren. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung betonte er jedoch den Ausnahmecharakter dieser Maßnahmen. "Deutschland befindet sich mit seinem Bedarf an Verteidigung und Infrastruktur gerade in einer außergewöhnlichen Situation, und die zusätzliche Verschuldung sollte als einmalige Chance für das Land begriffen werden", sagte Nagel.

Bessent hält umfassenderes Abkommen mit China für möglich

US-Finanzminister Scott Bessent hat erklärt, dass die USA und China bald mit der Arbeit an einem umfassenderen Handelsabkommen beginnen könnten, nachdem die Länder eine vorläufige Vereinbarung zur Senkung der Zölle getroffen haben. "Wir haben in zwei Tagen viel erreicht, und ich könnte mir vorstellen, dass wir uns in den nächsten Wochen wieder treffen werden, um ein umfassenderes Abkommen auszuarbeiten", sagte Bessent in einem CNBC-Interview nach den Handelsgesprächen in Genf.

Zollpause von USA und China hellt Wachstumsaussichten auf

Deutlich niedrigere US-Zölle hellen nach Einschätzung von Ökonomen der Danske Bank die Aussichten für das chinesische Wachstum in den kommenden Quartalen auf. Der Waffenstillstand zwischen Peking und Washington werde es chinesischen Unternehmen ermöglichen, Waren zu überschaubaren Zöllen zu verschiffen, und diese könnten weiter gesenkt werden, wenn eine Vereinbarung über Fentanyl getroffen werde, schreiben Allan von Mehren und Antti Ilvonen. Dies scheine wahrscheinlich, basierend auf positiven Kommentaren von Bessent zu Chinas Bemühungen in diesem Punkt.

Trump unterschreibt Dekret zur Senkung der Medikamentenpreise

Die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente sollen in den USA nach dem Willen von Präsident Donald Trump sinken. Er hat am Montag ein entsprechendes Dekret unterzeichnet. Damit sollen die Medikamentenpreise in den USA an jene in anderen Ländern angeglichen werden. In vielen anderen Ländern sind die Preise niedriger, weil deren umfassende Gesundheitssysteme eine höhere Handelsmacht haben.

Goldman: Opec+ stoppt Produktionserhöhungen im August

Die Opec+ wird nach Einschätzung von Goldman Sachs die weitere Erhöhung des Öl-Angebots ab August einstellen, da sich eine Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit und eine schwächere Ölnachfrage abzeichnen. Analysten der US-Bank gehen davon aus, dass die Gruppe beschließen wird, die Produktion für Juli "ein letztes Mal" (um 411.000 Barrel pro Tag) zu erhöhen. "Unsere Ökonomen erwarten, dass die harten Daten gegen Mitte bis Ende des Sommers schwächer werden, und wir erwarten, dass sich das globale Ölnachfragewachstum im Jahresvergleich von 600.000 Barrel pro Tag im ersten Quartal auf null im zweiten Quartal verlangsamt", so die Analysten.

Ölpreise ziehen an nach US-chinesischer Einigung

Die Rohöl-Futures haben ihre Gewinne im Nachmittagshandel ausgeweitet, nachdem ein Abkommen zwischen den USA und China die Sorgen über eine Verschärfung des Handelskriegs gemildert hat, der das globale Wirtschaftswachstum und die Ölnachfrage bedroht hatte. Brent steigt um 3,8 Prozent auf 66,35 US-Dollar pro Barrel, während WTI um 4,1 Prozent auf 63,50 US-Dollar pro Barrel zulegt. Nach Gesprächen am Wochenende in Genf vereinbarten die beiden weltgrößten Rohölverbraucher, belastende Zölle gegenseitig für eine Übergangszeit drastisch zu senken, während die Handelsverhandlungen andauern.

+++ Konjunkturdaten +++

Mexiko Industrieproduktion März +1,9% (PROG: +1,4%) gg Vj

Mexiko Industrieproduktion März -0,9% gg Vormonat

