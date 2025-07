Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

BoE/Taylor: Zins noch lange nicht auf neutralem Niveau

Der Leitzins der Bank of England (BoE) ist nach Ansicht von Ratsmitglied Alan Taylor noch lange nicht auf einem Niveau, auf dem er die britische Wirtschaft nicht mehr bremst. Die Notenbank riskiere, dass die Inflation unterhalb ihres Zieles fällt, wenn sie die Zinsen nicht schnell genug senke, fügte Taylor bei einer Rede an der London School of Economics hinzu. Der Leitzins sollte bei 2,75 Prozent ein "normalisiertes" Niveau erreichen. Bei der Sitzung im Juni hatte der Rat der BoE den Zins bei 4,25 Prozent belassen.

July 04, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)