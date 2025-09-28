DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -0,4%Dow46.311 +0,8%Nas22.463 +0,4%Bitcoin93.820 +0,4%Euro1,1698 +0,3%Öl69,87 +0,3%Gold3.778 +0,8%
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

26.09.25 18:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wichtige US-Inflationsrate steigt im August auf 2,7 Prozent

Eine wichtige US-Inflationsrate ist im August gestiegen. Das von der Notenbank favorisierte Preismaß, der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), lag 2,7 (Vormonat: 2,6) Prozent höher als vor einem Jahr, wie das Bureau of Economic Analysis mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Jahresrate von 2,7 Prozent erwartet. Die Fed strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Im Monatsvergleich stieg der PCE-Preisindex im August wie erwartet um 0,3 (0,2) Prozent. In der Kernrate ohne die Komponenten Nahrung und Energie erhöhte sich der Index um 2,9 (2,9) Prozent auf Jahres- und 0,2 (0,3) Prozent auf Monatssicht. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten Raten von 2,9 und 0,2 Prozent erwartet.

Stimmung der US-Verbraucher im September eingetrübt

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im September abgeschwächt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage am Monatsende auf 55,1 von 58,2 Ende August. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 55,4 erwartet.

+++ Konjunkturdaten +++

Kanada Juli BIP +0,2% gg Juni

Brasilien Leistungsbilanz Aug Defizit 4,7 Mrd USD (Juli: Defizit 7,1 Mrd USD)

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen Aug 8,0 Mrd USD

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen 12 Monate 69,0 Mrd USD

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)