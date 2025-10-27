DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,99 +7,4%Nas23.638 +1,9%Bitcoin98.693 +0,3%Euro1,1647 +0,2%Öl65,70 ±0,0%Gold3.991 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Porsche vz. PAG911 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX letztlich fester -- US-Börsen mit Rekorden -- Bitcoin zieht deutlich an -- SUSS MicroTec, Nordex, Porsche, Tesla, Gerresheimer, Beyond Meat, Goldpreis im Fokus
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend
Deutsche Börse-Aktie leichter: Geringeres Wachstum im dritten Quartal Deutsche Börse-Aktie leichter: Geringeres Wachstum im dritten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

27.10.25 18:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Wer­bung

Bessent: Fünf Kandidaten für Fed-Vorsitz

Nach Aussage von US-Finanzminister Scott Bessent gibt es fünf Kandidaten, die für den Posten des nächsten Vorsitzenden der US-Notenbank Federal Reserve in Betracht gezogen werden. Auf der endgültigen Kandidatenliste stünden der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, Kevin Hassett, der ehemalige Fed-Gouverneur Kevin Warsh, die derzeitigen Fed-Gouverneure Christopher Waller und Michelle Bowman sowie der BlackRock-Manager Rick Rieder, sagte Bessent Reportern an Bord der Air Force One. Er plane, Präsident Trump kurz nach Thanksgiving eine Liste von Kandidaten vorzulegen. Der Präsident werde später seinen Kandidaten auswählen.

Chicago Fed: US-Arbeitslosenquote weitgehend unverändert

Eine am Montag von der Chicago Fed veröffentlichte Schätzung deutet darauf hin, dass die Arbeitslosenquote in den USA in den vergangenen beiden Monaten weitgehend stabil geblieben ist. Die Echtzeit-Prognose der Arbeitslosenquote der Chicago Fed sieht die Quote im Oktober bei 4,35 Prozent, gegenüber 4,34 Prozent im September. Die letzte offizielle Zahl des Bureau of Labor Statistics, die Anfang September veröffentlicht wurde, hatte für August eine Arbeitslosenquote von 4,3 Prozent ausgewiesen. Die Chicago Fed teilte mit, dass ihre Schätzung die aufgrund des Shutdowns höhere Arbeitslosigkeit von Bundesbediensteten wahrscheinlich nur teilweise widerspiegele.

EU: Gespräche mit China über Seltene Erden

Die EU-Kommission wird in dieser Woche in Brüssel mit Vertretern Chinas über Handelsbeschränkungen für Seltene Erden zu sprechen. Ein Sprecher der EU-Kommission sagte, dass chinesische Vertreter am Donnerstag in die De-facto-Hauptstadt der EU reisen würden, wobei am Montag eine Videokonferenz stattfinden solle, um die Grundlage für die Gespräche zu schaffen. Chinas Handelsministerium hatte Anfang dieses Monats für diese Mineralien neue Exportbeschränkungen erlassen. Unter anderem müssen Lieferanten eine Genehmigung für den Export einiger Produkte mit bestimmten Seltenerdmaterialien einholen, wobei auch chinesische Waren, die mit bestimmten Technologien hergestellt werden, den neuen Kontrollen unterliegen.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2025 14:00 ET (18:00 GMT)