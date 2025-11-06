DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,06 -2,1%Nas23.163 -1,4%Bitcoin88.074 -2,6%Euro1,1546 +0,4%Öl63,21 -0,5%Gold3.990 +0,3%
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

06.11.25 18:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed/Hammack sieht weitere Zinssenkungen skeptisch

Die Präsidentin der Federal Reserve von Cleveland hat sich skeptisch zu weiteren Zinssenkungen der US-Notenbank gezeigt. Beth Hammack verwies in einer Rede in New York City auf die anhaltende Inflation und die Lockerung durch die bereits erfolgten Zinssenkungen.

Fed/Golsbee fand Kerninflation vor Shutdown beunruhigend hoch

Chicago-Fed-Präsident Austan Golsbee hat sich beunruhigt über die Inflation geäußert. "Was mich ein wenig aus der Fassung gebracht hat, war die Kerninflation von 3,6 Prozent und die Kerninflation bei den Dienstleistungen von fast 4 Prozent. Das ist nicht perfekt", sagte er unter Verweis auf Daten, die vor der vorübergehenden Schließung von US-Behörden (Shutdown) veröffentlicht worden waren. Geldpolitiker konzentrieren sich oft auf die Kerninflationsraten, da diese Messgrößen die durch volatile Lebensmittel- und Energiepreise verursachten Schwankungen ausschließen.

Nancy Pelosi stellt sich nicht wieder zur Wahl

Die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi (D., Calif.), hat mitgeteilt, dass sie nicht zur Wiederwahl antreten und ihren Sitz im Kongress am Ende dieser Amtszeit aufgeben werde. Damit geht eine jahrzehntelange politische Karriere zu Ende, in der sie unter anderem wegweisende Gesundheitsinitiativen vorangetrieben und sich mit US-Präsident Donald Trump angelegt hatte.

+++ Konjunkturdaten +++

DJG/DJN/

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2025 13:00 ET (18:00 GMT)