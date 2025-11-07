DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,09 +0,9%Nas22.771 -1,2%Bitcoin88.668 +1,0%Euro1,1569 +0,2%Öl63,62 +0,1%Gold4.005 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Take Two 914508 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht tiefer ins Wochenende -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Wie viel Verlust eine Investition in SHIBA INU von vor 5 Jahren bedeutet hätte Wie viel Verlust eine Investition in SHIBA INU von vor 5 Jahren bedeutet hätte
So lohnend wäre eine Investition in Chainlink von vor 1 Jahr gewesen So lohnend wäre eine Investition in Chainlink von vor 1 Jahr gewesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

07.11.25 18:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wer­bung

Stimmung der US-Verbraucher im November eingetrübt

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im November abgeschwächt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 50,3. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 53,0 erwartet. Bei der Umfrage Ende Oktober lag er bei 53,6.

Fed-Vize für vorsichtige Herangehensweise bei Zinssenkungen

Fed-Vize Philip Jefferson hat in einem Redetext die Ansicht bekräftigt, dass eine Zinssenkung im Dezember eine knappe Entscheidung bleibt. Jefferson sagte, er habe die Zinssenkung der vergangenen Woche befürwortet, da die Risiken einer schwächeren Arbeitsmarktlage zugenommen hätten. Dieser Schritt bringe die Zinsen näher an ein neutrales Niveau, das die Wirtschaftstätigkeit weder bremse noch stimuliere, lasse sie aber immer noch darüber, sagte Jefferson.

+++ Konjunkturdaten +++

Kanada Okt Erwerbsquote 65,3% (Sep: 65,2%)

Kanada Okt Erwerbsfähige +17.300 gg Sep

Wer­bung

Kanada Okt Stundenlöhne +3,5% gg Vorjahr

Kanada Okt Beschäftigte PROGNOSE: -5.000

Kanada Okt Beschäftigte +66.600 gg Sep

Kanada Okt Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,1%

Kanada Okt Arbeitslosenquote 6,9% (Sep: 7,1%)

DJG/DJN/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2025 13:00 ET (18:00 GMT)