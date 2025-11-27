DAX23.768 +0,2%Est505.653 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -0,7%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.890 +1,1%Euro1,1594 ±-0,0%Öl63,35 +0,4%Gold4.157 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street im Feiertag: DAX letztlich etwas höher -- PUMA profitiert von Übernahmespekulationen -- Strategy, Novo Nordisk, Siemens Energy, RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
Top News
Aktien von NVIDIA, Apple, Palantir & Co.: Das sind für CFRA die Top-Picks aus dem Tech-Sektor für 2026 Aktien von NVIDIA, Apple, Palantir & Co.: Das sind für CFRA die Top-Picks aus dem Tech-Sektor für 2026
Verschnaufpause: DAX legt leicht zu - in kleinen Schritten zur Jahresendrally? Verschnaufpause: DAX legt leicht zu - in kleinen Schritten zur Jahresendrally?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

27.11.25 18:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wer­bung

"Falken" und "Tauben" im EZB-Rat uneins über weitere Zinssenkung

Die geldpolitischen "Falken" und "Tauben" im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sind während der Beratungen am 29./30. Oktober uneins über die Angemessenheit einer weiteren Zinssenkung gewesen. Wie aus dem jetzt veröffentlichten Sitzungsprotokoll hervorgeht, äußerten die "Falken", dass der Zinssenkungszyklus zu Ende sei. Der derzeit günstige Ausblick werde wahrscheinlich Bestand haben, sofern sich keine Risiken materialisierten. Ein besonnenes Vorgehen könne die Chancen erhöhen, "in einer guten Position zu bleiben".

Stimmungsaufhellung in Eurozone - Bedarf an Zinssenkungen sinkt

Der Anstieg des Stimmungsindikators der EU im November sowie der Verkaufspreiserwartungen signalisieren, dass weitere Zinssenkungen unnötig sein könnten, meint Peter Vanden Houte von ING. Die Stimmung hat sich zum dritten Mal in Folge aufgehellt, was auf den Dienstleistungssektor zurückzuführen ist. Auch das Vertrauen im Einzelhandel und im Baugewerbe nimmt zu. Dennoch sei das Vertrauen in der Industrie angesichts schwindender Aufträge gesunken, wobei das Exportwachstum weniger vorhersehbar aussehe, so Houte. Die Verkaufspreiserwartungen sind in allen Sektoren über den langfristigen Durchschnitt gestiegen, und die Verbraucher erwarten für die Zukunft schnellere Preissteigerungen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2025 13:00 ET (18:00 GMT)