DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,56 +3,5%Nas23.267 +1,1%Bitcoin74.234 +1,8%Euro1,1721 ±-0,0%Öl60,61 +1,5%Gold4.349 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Nike 866993 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 TUI TUAG50 Amazon 906866 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX beendet Freitagshandel im Plus -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Nike, Micron, Cannabis- und Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Bank of Japan strafft Geldpolitik: Leitzins steigt auf höchsten Stand seit 1995 Bank of Japan strafft Geldpolitik: Leitzins steigt auf höchsten Stand seit 1995
Chainlink: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen Chainlink: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

19.12.25 18:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Wer­bung

Stimmung der US-Verbraucher unter Erwartungen

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Dezember aufgehellt, blieb aber hinter den Erwartungen zurück. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage am Monatsende auf 52,9 von 51,1 Ende November. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 53,5 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er bei 53,3.

Stimmung der Verbraucher im Euroraum verschlechtert sich

Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im Dezember entgegen den Erwartungen eingetrübt. Der von der EU-Kommission ermittelte Index verringerte sich um 0,4 auf minus 14,6 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 14,0 prognostiziert. Für die EU-27 ging der Wert um 0,1 Punkte zurück auf minus 13,7. Der endgültige Indexstand des Verbrauchervertrauens für Dezember wird im Januar veröffentlicht.

Fed/Williams: Keine Eile mit weiteren Zinssenkungen

Der Präsident der New Yorker Federal Reserve, John Williams, sieht nach drei aufeinanderfolgenden Zinssenkungen um jeweils einen Viertelprozentpunkt zum Ende des Jahres 2025 keine dringende Notwendigkeit, die Zinsen weiter zu senken, bis die US-Notenbank weitere Wirtschaftsdaten gesammelt hat.

Wer­bung

+++ Konjunkturdaten

*US/Median-Preis bestehender Häuser Nov +1,2% gg Vj auf 409.200 USD

*US/Bestand unverkaufter Häuser bei 4,2 Monatsangeboten

*US/Verkäufe bestehender Häuser Nov PROGNOSE: 4,13 Mio Jahresrate

*US/Verkäufe bestehender Häuser Nov +0,5% auf 4,13 Mio Jahresrate

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Wer­bung

DJG/DJN/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2025 13:00 ET (18:00 GMT)