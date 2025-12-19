Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Stimmung der US-Verbraucher unter Erwartungen

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Dezember aufgehellt, blieb aber hinter den Erwartungen zurück. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage am Monatsende auf 52,9 von 51,1 Ende November. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 53,5 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er bei 53,3.

Stimmung der Verbraucher im Euroraum verschlechtert sich

Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im Dezember entgegen den Erwartungen eingetrübt. Der von der EU-Kommission ermittelte Index verringerte sich um 0,4 auf minus 14,6 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 14,0 prognostiziert. Für die EU-27 ging der Wert um 0,1 Punkte zurück auf minus 13,7. Der endgültige Indexstand des Verbrauchervertrauens für Dezember wird im Januar veröffentlicht.

Fed/Williams: Keine Eile mit weiteren Zinssenkungen

Der Präsident der New Yorker Federal Reserve, John Williams, sieht nach drei aufeinanderfolgenden Zinssenkungen um jeweils einen Viertelprozentpunkt zum Ende des Jahres 2025 keine dringende Notwendigkeit, die Zinsen weiter zu senken, bis die US-Notenbank weitere Wirtschaftsdaten gesammelt hat.

+++ Konjunkturdaten

*US/Median-Preis bestehender Häuser Nov +1,2% gg Vj auf 409.200 USD

*US/Bestand unverkaufter Häuser bei 4,2 Monatsangeboten

*US/Verkäufe bestehender Häuser Nov PROGNOSE: 4,13 Mio Jahresrate

*US/Verkäufe bestehender Häuser Nov +0,5% auf 4,13 Mio Jahresrate

