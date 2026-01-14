Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wer­bung Wer­bung

US-Inflation im Dezember stabil bei 2,7 Prozent

Der Inflationsdruck in den USA ist im Dezember stabil geblieben. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und lagen um 2,7 (Vormonat: 2,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten exakt mit diesen Werten gerechnet. Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen um 0,2 Prozent auf Monats- und um 2,6 (Vormonat: 2,6) Prozent auf Jahressicht. Die befragten Ökonomen hatten eine monatliche Rate von 0,3 Prozent und eine Jahresrate von 2,8 Prozent erwartet.

US-Realeinkommen sinken im Dezember

Die Realeinkommen in den USA sind im Dezember gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent gefallen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, betrug das durchschnittliche Wocheneinkommen saison- und inflationsbereinigt 388,33 US-Dollar nach 389, 40 Dollar im Vormonat.

US-Verteidigungsministerium investiert in Raketenhersteller

Der Rüstungskonzern L3Harris Technologies hat eine nach eigenen Angaben neuartige Partnerschaft mit dem US-Verteidigungsministerium angekündigt. Das Ministerium wird 1 Milliarde Dollar in das Geschäft mit Raketenlösungen von L3Harris investieren, wie das Unternehmen mitteilte. Diese Sparte soll anschließend im Rahmen eines Börsengangs zu einem eigenständig gehandelten Unternehmen werden. L3Harris wird dabei die Mehrheitskontrolle behalten.

Wer­bung Wer­bung

Trump schließt Gepräche mit Iran wegen getöteter Demonstranten aus

US-Präsident Donald Trump hat die Möglichkeit von Gesprächen mit dem iranischen Regime ausgeschlossen und die regierungskritischen Demonstranten im Land dazu ermutigt, ihre Protestkampagne fortzusetzen. Es ist die jüngste Intervention des US-Präsidenten in den dortigen Aufstand.

Weltbank erhöht Wachstumsprognosen - Schwaches Jahrzehnt droht

Die Weltwirtschaft wächst nach Einschätzung der Weltbank trotz der Zollerhöhungen von US-Präsident Donald Trump schneller als bisher angenommen. Dies ist zum Teil einem Boom bei KI-Investitionen in den USA zu verdanken. Dennoch steuert sie laut Weltbank auf das schwächste Jahrzehnt seit einem halben Jahrhundert zu.

+++ Konjunkturdaten +++

*US/Neubauverkäufe Sep bestätigt mit 738.000

*US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste Woche Jan +5,7% gg Vorjahr

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)