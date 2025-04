Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB senkt Leitzins und sieht "neutrales" Zinsniveau

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird nach Einschätzung von Commerzbank-Volkswirt Marco Wagner am Donnerstag eine Senkung des Einlagensatzes um 25 Basispunkte auf 2,25 Prozent beschließen und das Zinsniveau erstmals nicht mehr als restriktiv, sondern als neutral bezeichnen. "Wegen der wachstums- und inflationsdämpfenden Effekte der US-Zölle rechnen wir über April hinaus nun nicht nur im Juni, sondern auch im September mit einer Zinssenkung ", schreibt er in seinem Ausblick auf die EZB-Ratssitzung.

EU-Handelskommissar reist am Montag nach Washington - WSJ

Der EU-Handelskommissar Maros Sefcovic wird sich am Montag mit US-Regierungsbeamten in Washington treffen, sagte ein EU-Sprecher. Die Reise findet statt, nachdem die EU angekündigt hatte, ihre Pläne für Vergeltungszölle gegen die USA auszusetzen, nachdem Präsident Donald Trump seinerseits einen Aufschub verkündet hatte. Die EU "ist bereit, Win-Win-Ergebnisse und für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarungen mit unseren amerikanischen Partnern zu finden, um Zölle zu vermeiden und jede schädliche Eskalation zu verhindern", sagte ein EU-Sprecher. E

China erhöht Zoll auf US-Importe auf 125 Prozent

China hat im Zuge des Handelskrieges mit den USA die Zölle auf US-Waren von 84 auf 125 Prozent erhöht. Die Zolltarifkommission des Staatsrats erklärte, dass nach China exportierte US-Waren mit dem neuen Zollniveau nicht mehr marktfähig seien. China werde deshalb alle weiteren Zollerhöhungen der USA auf chinesische Waren ignorieren. Der Schritt erfolgte, nachdem das Weiße Haus klargestellt hatte, dass sich die von US-Präsident Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit gegen China verhängten Zölle auf 145 Prozent belaufen und nicht nur auf 125 Prozent, wie zunächst angegeben, denn sie würden zusätzlich zu den Strafzöllen von 20 Prozent erhoben, mit denen Trump die chinesische Rolle im Fentanyl-Handel bestrafen wollte.

Bewertung des Handelskonflikts USA vs. China beginnt

China will die Zölle auf US-Waren nicht weiter erhöhen, nachdem die Abgaben auf 125 Prozent angehoben wurden, was nach Einschätzung des Ökonomen Zhiwei Zhang von Pinpoint Asset Management darauf hindeutet, dass die Eskalation der Zölle zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt zu Ende ist. "Die nächste Phase besteht darin, die Schäden für die Wirtschaftstätigkeit in den USA und China zu beobachten und zu bewerten", sagt Zhang. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass bald Gespräche zwischen den USA und China stattfinden würden, merkt er an.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 11, 2025 07:30 ET (11:30 GMT)