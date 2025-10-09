DAX24.733 +0,6%Est505.656 +0,1%MSCI World4.353 ±0,0%Top 10 Crypto16,91 -2,2%Nas23.043 +1,1%Bitcoin106.039 -0,1%Euro1,1610 -0,2%Öl66,06 ±-0,0%Gold4.041 ±0,0%
ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

09.10.25 13:29 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Google will 5 Milliarden Euro in belgische Rechenzentren investieren

Das zu Alphabet gehörende Technologieunternehmen Google will in den nächsten zwei Jahren 5 Milliarden Euro in Belgien in Rechenzentrumsinfrastruktur investieren. Wie der US-Konzern mitteilte, sollen das Rechenzentrum in St. Ghislain erweitert werden und 300 Vollzeitstellen zu den bestehenden rund 600 Jobs hinzukommen. Hintergrund der Investition ist die steigende Nachfrage nach Cloudservices. Die Investition solle auch dazu beitragen, andere Dienste wie Google Search, Maps und Workspace zu unterstützen. "Mit der heutigen Ankündigung vertieft Google seine Wurzeln in Belgien, erweitert seine Investitionen in dem Land und schafft neue Wege für eine KI-gesteuerte Transformation", hieß es.

Taiwan Exporte Sep +33,8% gg Vorjahr (PROG +42,3%)

Philippinen/Zentralbank senkt Leitzins um 25 Basispunkte

Philippinen/Zentralbank ändert Ausleihesatz auf 5,25% von 5,50%

Philippinen/Zentralbank ändert Einlagensatz auf 4,75% von 5,00%

October 09, 2025 07:30 ET (11:30 GMT)