Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wer­bung Wer­bung

Deutsche HVPI-Inflation steigt im November auf 2,6 Prozent

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im November zugenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich die Jahresrate des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) auf 2,6 (Vormonat: 2,3) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 28. November. Gegenüber dem Vormonat sank der HVPI um 0,5 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden.

Britische Wirtschaft schrumpft im Oktober um 0,1 Prozent

Die britische Wirtschaft ist im Oktober zum zweiten Mal in Folge geschrumpft, was die Erwartungen bestärkt, dass die Bank of England (BoE) nächste Woche ihren Leitzins senken wird. Die Wirtschaftstätigkeit ging im Oktober um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat zurück, teilte das Amt für nationale Statistik mit, nachdem sie im September bereits um 0,1 Prozent gesunken war. Ökonomen hatten einen Anstieg von 0,1 Prozent erwartet.

EZB kündigt Bankenstresstest zu geopolitischen Risiken an

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird im nächsten Jahr bei 110 direkt beaufsichtigten Banken einen inversen Stresstest zu geopolitischen Risiken durchführen. Wie die EZB mitteilte, wird bei einem solchen Test ein bestimmtes Ergebnis vorgegeben, und jede Bank definiert das Szenario, in dem dieses Ergebnis eintreten würde - nämlich ein Verlust an hartem Eigenkapital (CET1) von 300 Basispunkten. Die Ergebnisse sollen im Sommer 2026 veröffentlicht werden.

Wer­bung Wer­bung

EZB-Stabsprojektionen untermauern "Hold"

Volkswirte von BNP Paribas erwarten, dass die aktualisierten Projektionen der Europäischen Zentralbank (EZB) die Argumente für ein Beibehalten der Zinsen weiter untermauern werden. "Dabei werden die Wachstumsprognosen nach oben korrigiert und es wird erwartet, dass sich die Inflation nach einer relativ langen Phase der Unterschreitung wieder der Marke von 2,0 Prozent annähern wird", schreiben sie in ihrem Ausblick auf die EZB-Ratssitzung in der nächsten Woche.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2025 07:30 ET (12:30 GMT)