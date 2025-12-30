DAX24.489 +0,6%Est505.797 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.474 -0,5%Bitcoin74.736 +1,0%Euro1,1765 -0,1%Öl62,15 +0,7%Gold4.400 +1,6%
ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

30.12.25 13:29 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IAB-Arbeitsmarktbarometer stagniert im Dezember

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist im Dezember nach dem leichten Zuwachs im Vormonat wieder gesunken. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) verschlechterte sich im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Punkte auf 100,1 Punkte, womit er sich weiterhin im leicht positiven Bereich befindet. Das European Labour Market Barometer gab ebenfalls nach und sank auf die neutrale Marke von 100,0 Punkten.

HVPI-Inflation in Spanien sinkt im Dezember auf 3,0 Prozent

Der Inflationsdruck in Spanien hat im Dezember leicht nachgelassen. Nach Angaben der Statistikbehörde INE stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 3,0 Prozent. Im November hatte die Steigerung 3,1 Prozent betragen. In der nationalen Berechnung stiegen die Verbraucherpreise um 2,9 Prozent nach 3,0 Prozent im Vormonat.

Spannungen zwischen Saudi-Arabien und den VAE verschärfen sich

Die Spannungen zwischen den US-Verbündeten Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) haben sich verschärft. Das Königreich warnte seinen Golf-Rivalen davor, die eigene Sicherheit zu gefährden, und erklärte, es werde alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um jeder Bedrohung entgegenzuwirken. Hintergrund des rasch eskalierenden Streits sind Kämpfe im Jemen. Dort haben von den VAE unterstützte Kräfte ihre von Saudi-Arabien unterstützten Rivalen ausmanövriert, um die Kontrolle über energiereiche Gebiete entlang der Grenze zum Königreich zu übernehmen.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 30, 2025 07:30 ET (12:30 GMT)