ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

02.09.25 08:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Stellvertretender BoJ-Gouverneur wegen Zollrisiken vorsichtig

Der stellvertretende Gouverneur der Bank of Japan, Ryozo Himino, hat weitere Zinserhöhungen bekräftigt, warnt jedoch vor Risiken im Zusammenhang mit den Zöllen von US-Präsident Donald Trump. "Trotz der drei bisherigen Zinserhöhungen der Bank sind die Realzinsen auf einem sehr niedrigen Niveau geblieben, weil die Inflation weiterhin stark ist", sagte Himino am Dienstag vor Wirtschaftsführern auf der japanischen Insel Hokkaido.

+++ Konjunkturdaten +++

Südkorea Verbraucherpreise Aug +1,7% (PROG: +1,9%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Aug -0,1% (PROG: +0,2%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Aug +1,3% gg Vorjahr, -0,6% gg Vormonat

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2025 03:00 ET (07:00 GMT)