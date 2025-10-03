Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

BoJ/Ueda: Sind weiter auf dem Weg zu Zinserhöhungen

Die Bank of Japan (BoJ) steht weiter fest zu Zinserhöhungen. Der Gouverneur der BoJ, Kazuo Ueda, sagte am Freitag in einer Rede vor Wirtschaftsführern in Osaka, die realen Zinssätze seien auf einem sehr niedrigen Niveau. Die Notenbank wird laut Ueda die Zinsen anheben, wenn sich die Wirtschaft und die Preise im Einklang mit den Prognosen entwickeln.

