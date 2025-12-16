DAX24.153 -0,3%Est505.747 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,45 +1,5%Nas23.057 -0,6%Bitcoin73.441 -0,1%Euro1,1756 ±0,0%Öl59,89 -0,8%Gold4.284 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- DroneShield erhält Großauftrag aus Europa -- Ford mit Riesen-Abschreibung für E-Auto-Schwenk - Rüstungsaktien, Stabilus im Fokus
Top News
Ford-Aktie stabil: Riesen-Abschreibung für Elektroauto-Schwenk Ford-Aktie stabil: Riesen-Abschreibung für Elektroauto-Schwenk
AppLovin: Klick, Kauf, Kursrallye! Das Erfolgsgeheimnis von AppLovin im digitalen Werbemarkt! AppLovin: Klick, Kauf, Kursrallye! Das Erfolgsgeheimnis von AppLovin im digitalen Werbemarkt!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.

ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

16.12.25 09:01 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Wer­bung

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

USA bieten Ukraine Sicherheitsgarantien an

Die USA haben zugesagt, die Ukraine vor künftigen russischen Angriff zu schützen. Wie US-Vertreter mitteilten, boten sie an, europäische Sicherheitsgarantien zu unterstützen und sich um die Rückendeckung des Senats für die versprochene Rolle Washingtons zu bemühen, zu der sie sich öffentlich noch nicht im Detail geäußert haben. Die US-Zusage, die von russischen Vertretern voraussichtlich bestritten werden wird, erfolgte am zweiten Tag der Gespräche zwischen führenden Politikern und hochrangigen Vertretern der USA, der Ukraine und Europas in Berlin. Es bleibt unklar, in welchem Umfang Washington militärisch eingreifen würde. Diese Wende könnte eines der größten Hindernisse für Kiew bei der Unterzeichnung eines Abkommens mit Russland beseitigen. Aber eine noch größere Hürde bleibt bestehen: die Frage der Territorien.

Britische Arbeitslosenquote steigt im November

DOW JONES--Die Arbeitslosigkeit in Großbritannien ist im November wie erwartet etwas gestiegen. Wie die Statistikbehörde ONS mitteilte, erhöhte sich die Arbeitslosenquote im Durchschnitt der drei Monate bis November auf 5,1 (Oktober: 5,0) Prozent. Das war das höchste Niveau seit Januar 2021. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 5,1 Prozent prognostiziert. Die Durchschnittslöhne stiegen mit einer Jahresrate von 4,6 Prozent und die Durchschnittlöhne einschließlich Bonuszahlungen um 4,7 Prozent.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2025 03:02 ET (08:02 GMT)