Amadeus FiRe-Aktie verliert: Amadeus FiRe übernimmt Bildungsanbieter Comcave

Der Kaufpreis liege bei 200 Millionen Euro einschließlich der Übernahme von Schulden, teilte Amadeus FiRe am Donnerstag in Frankfurt mit. Bisher gehörte Comcave mehrheitlich dem Finanzinvestor Gilde Buy Out Partners. Amadeus Fire will mit dem Zukauf sein Geschäft mit Fort- und Weiterbildungsangeboten ausbauen.

Comcave bietet den Angaben zufolge Umschulungen und Weiterbildungen für Erwachsene an. Dazu zählen auch staatlich geförderte Programme. Im laufenden Jahr soll das Unternehmen einen Umsatz von 60 Millionen Euro erzielen. Davon sollen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) mehr als ein Viertel als operativer Gewinn bei Comcave hängen bleiben.

Amadeus FiRe will die Übernahme zunächst zum Großteil über einen Brückenkredit finanzieren und prüft den Angaben zufolge derzeit langfristige Finanzierungsmöglichkeiten. Dazu stehe auch die Dividendenpolitik auf dem Prüfstand, nach der das Unternehmen zuletzt seinen gesamten Jahresgewinn an die Aktionäre ausschüttete.

Amadeus FiRe testen nach Übernahme 21-Tage-Linie

Aktien von Amadeus FiRe haben ihren Rückschlag vom jüngsten Rekordhoch bei 131,80 Euro am Donnerstag nach einer Übernahme ausgeweitet. Die Papiere des Personaldienstleisters verloren in der Spitze über 5 Prozent auf 120,40 Euro, konnten sich zuletzt aber wieder etwas über die 21-Tage-Linie erholen. Amadeus FiRe kauft für insgesamt 200 Millionen Euro den Umschulungsspezialisten Comcave.

Mit dem Höchststand am Montag hatten die Papiere ein Jahresplus von fast 62 Prozent erzielt.

