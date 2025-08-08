KBC-Aktie verliert: Belgische Bank erwägt offenbar Übernahme von ABN Amro
Die belgische Bank KBC lotet laut Insidern eine Übernahme der teilstaatlichen niederländischen Rivalin ABN Amro aus.
Werte in diesem Artikel
Die Überlegungen seien noch in einem frühen Stadium, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag kurz vor Börsenschluss und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. KBC Groep diskutiere noch intern darüber, welche Vorteile der Kauf von ABN Amro bieten könne.
Die Aktien von ABN Amro legten nach den Neuigkeiten zunächst deutlich zu, bevor sie vom Handel ausgesetzt wurden. Letztlich gingen sie mit einem Kursgewinn von gut drei Prozent aus dem Handel. Im bisherigen Jahresverlauf haben sie damit fast 79 Prozent an Wert gewonnen. Die Aktien von KBC verloren am Montag hingegen knapp ein Prozent.
ABN Amro ist an der Börse rund 22 Milliarden Euro wert. KBC kommt auf eine Marktkapitalisierung von etwa 41 Milliarden Euro. ABN Amro war in der Finanzkrise 2008 von der niederländischen Regierung mit fast 22 Milliarden Euro vor dem Kollaps gerettet worden. Zuletzt hielt der Staat noch gut 30 Prozent der Anteile und hatte im September angekündigt, seine Beteiligung auf etwa 20 Prozent zurückzufahren.
Die KBC-Aktie fällt zeitweise um 0,54 Prozent auf 98,80 Euro.
AMSTERDAM/AMSTERDAM (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf ABN Amro
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABN Amro
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere ABN Amro News
Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com, 3rdtimeluckystudio / Shutterstock.com
Nachrichten zu ABN Amro
Analysen zu ABN Amro
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.01.2025
|ABN Amro Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.2024
|ABN Amro Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.2019
|ABN Amro Neutral
|UBS AG
|26.09.2019
|ABN Amro Neutral
|UBS AG
|30.08.2019
|ABN Amro buy
|HSBC
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.08.2019
|ABN Amro buy
|HSBC
|10.01.2017
|ABN Amro buy
|UBS AG
|08.06.2016
|ABN Amro overweight
|Morgan Stanley
|01.04.2016
|ABN Amro kaufen
|Morgan Stanley
|02.02.2016
|ABN Amro buy
|Citigroup Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.01.2025
|ABN Amro Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.2024
|ABN Amro Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.2019
|ABN Amro Neutral
|UBS AG
|26.09.2019
|ABN Amro Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ABN Amro nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen