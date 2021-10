JENOPTIK-Aktie zieht an: JENOPTIK übernimmt Berliner Glas Medical und Swissoptic

Wie die im TexDAX und SDAX notierte JENOPTIK AG mitteilte, kauft sie von einem Tochterunternehmen der ASML Holding NV jeweils 100 Prozent der Anteile an der BG Medical Applications GmbH (Berliner Glas Medical), einem Anbieter hochpräziser optischer Komponenten für die Medizintechnik mit Sitz in Berlin, sowie der Swissoptic AG, einem auf die Endmärkte Halbleiter, Medizintechnik und Messtechnik fokussierten Spezialisten für die Entwicklung und Herstellung optischer Komponenten und Baugruppen mit Hauptsitz im schweizerischen Heerbrugg, und der chinesischen Swissoptic Co Ltd in Wuhan.

Den Kaufpreis bezifferte JENOPTIK mit rund 300 Millionen Euro, und den Umsatzbeitrag für das Jahr 2022 auf rund 130 Millionen.

Die JENOPTIK-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 2,70 Prozent auf 31,22 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: JENOPTIK, TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images