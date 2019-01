Zalando-Aktie nach 'HB'-Interview im Plus

Aktien in diesem Artikel Alibaba 118,15 EUR

Die Aktien von Zalando sollten am Donnerstag nach einem "Handelsblatt"-Interview im Auge behalten werden. Start-Up-Gründer Marcel Münch bezeichnete den Onlinehändler im Gespräch mit der Zeitung als "Übernahmekandidaten", wenn die chinesische Alibaba bald massiv in Europa investiere. Interessant machten die Berliner der Zugang zu ihren 25 Millionen Endkunden sowie die relativ günstige Börsenbewertung, so Münch weiter.

Zalando-Papiere hatten am Vorabend auf der Handelsplattform Tradegate nachbörslich leicht positiv auf das Interview reagiert, gaben die Kursgewinne am Morgen jedoch zunächst wieder ab. Im frühen XETRA-Handel am Donnerstag legen die Aktien dann 3,48 Prozent auf 23,76 Euro zu - am frühen Mittag steht weiterhin ein Plus von 3,31 Prozent an der Tafel.

