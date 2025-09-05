UiPath legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

UiPath hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.09.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2025 abgelaufen war.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 51,81 Prozent auf 434,12 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 285,97 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net