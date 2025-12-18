DAX24.200 +1,0%Est505.742 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,10 -0,4%Nas23.006 +1,4%Bitcoin72.437 -1,2%Euro1,1722 -0,2%Öl59,70 -1,6%Gold4.332 -0,2%
Ukraine: Proteste in Odessa wegen Stromausfalls

18.12.25 21:23 Uhr

ODESSA (dpa-AFX) - In der ukrainischen Hafenstadt Odessa haben die Einwohner aus Protest gegen die langanhaltenden Stromausfälle offiziellen Angaben zufolge mehrere Straßen gesperrt. "Ich verstehe die Emotionen der Menschen. Wenn es tagelang keinen Strom gibt, ist das schwer und ermüdend", schrieb Gouverneur Oleh Kiper dazu bei Telegram. Er rief die Bevölkerung zugleich dazu auf, Ruhe zu bewahren.

Russische Angriffe auf Energieobjekte hätten die Stromausfälle verursacht, die Reparaturen würden durch weiteren Beschuss erschwert, sagte er und bat um Verständnis für die aktuelle Lage. Die Behörden hätten Notunterkünfte eingerichtet, dort könnten die Betroffenen unterkommen, teilte Kiper mit.

Ein massiver Angriff mit Drohnen und Raketen in der Nacht zum 13. Dezember hat den aktuellen Notstand hervorgerufen. Das Energiesystem der Ukraine ist nach knapp vier Jahren Krieg - begleitet vom systematischen Beschuss von Kraft- und Umspannwerken, Starkstromleitungen und anderen Anlagen - stark geschwächt. Auch in anderen Landesteilen sind die Behörden gezwungen, den Strom für lange Zeiten abzuschalten, um Reparaturen zu ermöglichen und eine Netzüberlastung zu verhindern./bal/DP/men