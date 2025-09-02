DAX23.597 +0,5%ESt505.328 +0,7%Top 10 Crypto15,85 +0,1%Dow45.211 -0,2%Nas21.548 +1,3%Bitcoin96.193 +0,6%Euro1,1671 +0,2%Öl67,62 -2,1%Gold3.563 +0,8%
DAX zieht an -- Wall Street uneins -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
adidas-Aktie zieht kräftig an: Jefferies und JPMorgan bleiben positiv
Allianz-Aktie dennoch in Rot: Moody's bestätigt Top-Rating Aa2
So entwickelt sich Ulta Beauty

03.09.25 16:10 Uhr
Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Mittwochnachmittag ohne große Veränderung

Die Aktie von Ulta Beauty zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die Ulta Beauty-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 532,90 USD.

Die Ulta Beauty-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 532,90 USD an der Tafel. Die Ulta Beauty-Aktie legte bis auf 536,28 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Ulta Beauty-Aktie bis auf 530,86 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 535,18 USD. Von der Ulta Beauty-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42.814 Stück gehandelt.

Am 29.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 537,28 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 0,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 14.03.2025 Kursverluste bis auf 309,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Verlust von 42,01 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Ulta Beauty-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ulta Beauty am 28.08.2025. Das EPS wurde auf 5,78 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 5,30 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Ulta Beauty mit einem Umsatz von insgesamt 2,79 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,26 Prozent gesteigert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Ulta Beauty ein EPS in Höhe von 24,29 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ulta Beauty Inc Registered Shs

Wer­bung

Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs

DatumRatingAnalyst
30.08.2019Ulta Beauty OutperformOppenheimer & Co. Inc.
30.08.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
15.03.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
01.10.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
25.05.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
13.03.2017Ulta Salon CosmeticsFragrance Sector PerformRBC Capital Markets
09.02.2017Ulta Salon CosmeticsFragrance HoldLoop Capital
27.05.2016Ulta Salon CosmeticsFragrance Sector PerformRBC Capital Markets
20.04.2016Ulta Salon CosmeticsFragrance HoldBB&T Capital Markets
11.03.2016Ulta Salon CosmeticsFragrance HoldDeutsche Bank AG
mehr Analysen