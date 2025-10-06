Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Abend im Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Ulta Beauty. Im NASDAQ-Handel gewannen die Ulta Beauty-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 563,85 USD zu. Die Ulta Beauty-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 564,76 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 558,96 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ulta Beauty-Aktien beläuft sich auf 64.493 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.10.2025 auf bis zu 564,76 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,16 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 309,02 USD. Dieser Wert wurde am 14.03.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 45,19 Prozent könnte die Ulta Beauty-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Ulta Beauty-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 28.08.2025 hat Ulta Beauty die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 5,78 USD. Im letzten Jahr hatte Ulta Beauty einen Gewinn von 5,30 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ulta Beauty in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,79 Mrd. USD im Vergleich zu 2,55 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Den erwarteten Gewinn je Ulta Beauty-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 24,46 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie

S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Börse New York in Grün: S&P 500 letztendlich im Aufwind

Freitagshandel in New York: S&P 500 mit positivem Vorzeichen