Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty fällt am Montagnachmittag

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Ulta Beauty-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 553,09 USD ab.

Die Ulta Beauty-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 553,09 USD. Bei 551,07 USD markierte die Ulta Beauty-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 558,96 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.416 Ulta Beauty-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 562,02 USD. Gewinne von 1,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 309,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ulta Beauty-Aktie 44,13 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Ulta Beauty-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 28.08.2025 legte Ulta Beauty die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Ulta Beauty hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,30 USD je Aktie gewesen. Ulta Beauty hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,79 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Experten taxieren den Ulta Beauty-Gewinn für das Jahr 2026 auf 24,46 USD je Aktie.

